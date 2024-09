Nach fünf Jahren ÖVP und Grüne - eine damals aufsehenerregende Koalition - steht am Sonntag die Nationalratswahl 2024 am Programm. Wenige Wochen danach wird eine neue Regierung die politischen Entscheidungen in Österreich treffen. Doch welche Parteien werden dieser angehören?

Bereits vor der Wahl wird hitzig über die möglichen Koalitionsvarianten diskutiert. Glaubt man den letzten Umfragen, scheint eine Zweier-Koalition auf jeden Fall möglich zu sein, nämlich die FPÖ mit der ÖVP. Im Durchschnitt der veröffentlichten Umfragen liegt die FPÖ mit 27,2 Prozent an der Spitze, dahinter folgt die ÖVP mit 24,6 Prozent. Erreicht die SPÖ tatsächlich nur etwas mehr als 20 Prozent der Stimmen - im Umfragenschnitt liegt sie bei 20,5 Prozent - ginge sich normalerweise weder eine Koalition mit der FPÖ noch mit der ÖVP aus. Allerdings: Die Große Koalition könnte unter gewissen Umständen doch ein überraschendes Comeback feiern. Dazu müssten die Kleinparteien - KPÖ, Bierpartei, Wandel alias Keine und Liste Petrovic - den Einzug in den Nationalrat verpassen. Dann würde nämlich die Schwelle für eine Mandatsmehrheit sinken. Vereinen die Kleinparteien beispielsweise acht Prozent der Stimmen auf sich, würden bereits 46 Prozent der Stimmen für eine Koalitionsbildung genügen.

Ein Drittel glaubt an ÖVP mit FPÖ

In den vergangenen Monaten konnten die Online-Leserinnen und -Leser der Kleinen Zeitung ihre Meinung dazu abgeben, welche Parteien in Österreich künftig regieren werden. Mit Stand 26. September, 12 Uhr haben insgesamt 11.100 User bei der Umfrage mitgemacht.

Die wahrscheinlichste Koalitionsvariante für die Kleine-Zeitung-Community ist jene der ÖVP mit der FPÖ. Mehr als 3.600 Personen - also 33 Prozent - glauben an dieses Bündnis. Mit deutlichem Abstand, nämlich jeweils 23 Prozent, werden die Varianten ÖVP + SPÖ und ÖVP + SPÖ + Neos als Möglichkeit angesehen.

Die zweite aktuelle Regierungspartei, die Grünen, werden in die Opposition wechseln müssen, wenn es nach den Usern der Kleinen Zeitung geht. Der Variante ÖVP + SPÖ + Grüne wird nur eine 10-prozentige Wahrscheinlichkeit eingeräumt. Für sehr unwahrscheinlich hält die Community die Optionen ÖVP + FPÖ + Neos bzw. SPÖ + FPÖ (jeweils drei Prozent) und SPÖ + FPÖ + Neos (ein Prozent). An eine völlig andere Koalition glauben sechs Prozent.

Jetzt sind Sie gefragt: Schreiben Sie uns in die Kommentare, welche Koalition Sie am wahrscheinlichsten halten und warum Sie diese Meinung vertreten.