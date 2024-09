Wenn der Nationalrat wenige Tage vor einem Wahlsonntag zu einer Sitzung zusammentritt, ist immer höchste Vorsicht geboten. Gerade in Österreich ist die Gefahr groß, dass alle budgetären Spielregeln aus den Angeln gehoben und das Füllhorn über die Wählerinnen und Wähler ausgeschüttet werden. In einer bemerkenswerten Analyse hatte der Fiskalrat im Frühjahr festgehalten, dass die Wahlzuckerln im Vorfeld der letzten vier Nationalratswahlen 2008, 2013, 2017, 2019 dem Staat in den letzten 15 Jahren 31 Milliarden gekostet haben.

Die goldene Nacht der Gießkanne

Die Hälfte dieser Summe ist der legendären Nacht der goldenen Gießkanne vier Tage vor der Wahl im September 2008 geschuldet. Nach dem Bruch der Koalition herrschte das freie Spiel der Kräfte, vom Parlament wurden die 13. Familienbeihilfe eingeführt, die Studiengebühren abgeschafft, die Mehrwertsteuer auf Medikamente gesenkt und die Pensionszahlungen angehoben.

„Sind keine Almosenempfänger“

Die heutige Sitzung des Nationalrats steht ganz im Zeichen der Hochwasserkatastrophe und der Debatte über die ökologischen Ursachen und die finanziellen Folgen der Unwetter. Es ist das erste Aufeinandertreffen der politischen Kontrahenten seit dem am Wochenende verhängten Wahlkampfmoratorium.

Im Vorfeld der Debatte hat FPÖ-Chef Herbert Kickl bereits kundgetan, dass er einen Antrag über einen „Rechtsanspruch auf finanzielle Entschädigung“ einbringen werde – in Form von Akontozahlungen und Sofortzahlungen. „In der Vergangenheit mussten die Opfer von Naturkatastrophen oft jahrelang auf Entschädigungs- oder Unterstützungszahlungen warten. Damit muss Schluss sein. Aus Almosenempfängern und Bittstellern müssen endlich Anspruchsberechtigte werden.“

Hochwasser führte zu Aus für Steuerreform

Welche Summen der FPÖ vorschweben, in welchem Ausmaß die Mittel fließen sollen, bleibt offen. Sehr wahrscheinlich wird Kickl – diesmal vor dem Hintergrund der millionenschweren Schäden - den Verzicht auf das milliardenschwere Skyshield-Projekt einfordern. Das Hochwasser 2002 führte zur Verschiebung der Steuerentlastung, auch wurde die Zahl der Eurofighter reduziert

300 Millionen sind aus Katastrophenfonds abrufbar

Bis in die Abendstunden bastelten die Regierungsparteien gestern an einer Regierungserklärung, die Kanzler Karl Nehammer heute im Plenum verlesen will. 300 Millionen Euro seien aus dem Katastrophenfonds sofort abrufbar, bereits gestern wurden 45 Millionen an Soforthilfe flüssig gemacht, heißt es. Das Land Niederösterreich legte 30 Millionen dazu. Die SPÖ will einen Freistellungsanspruch für ehrenamtliche Helfer wie auch für Betroffene einbringen.,