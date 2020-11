Zitate der US-Wahlnacht"Wir wählen Hoffnung statt Angst"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wir sehen überall im Land wirklich gut aus. Danke! Donald Trump

Wir wählen Hoffnung statt Angst. Wir wählen die Wahrheit statt Lügen. Wir wählen Wissenschaft statt Fiktion. Joe Biden

Ich glaube, wir werden eine großartige Nacht haben. Donald Trump

Lassen Sie uns eines klarstellen. Diese Wahl wird nicht vorbei sein, wenn Trump sagt, dass sie vorbei ist. Sie wird vorbei sein, nachdem jede Stimme ausgezählt ist. US-Senator Bernie Sanders

Ich hatte schon zwei Anrufe – einer war von Präsident Trump: Er wird gewinnen. An all die Meinungsforscher da draußen: Ihr habt keine Ahnung, was ihr tut. Und an all die Liberalen in Kalifornien und New York: Ihr habt eine Menge Geld verschwendet. Das ist die schlechteste Anlagerendite in der Geschichte der amerikanischen Politik. Lindsey Graham, republikanischer Senator

Das transatlantische Verhältnis müsse - gleich wer gewinnt - "in Ordnung gebracht" werden. "Wir brauchen einander. Deutscher Verteidigungsminister Heiko Maas

Ich laufe ruhelos hin und her. Schauspielerin Elizabeth Banks

Wenn ihr in der Schlange steht und die Frist zum Wählen abläuft, bleibt dort. Sie müssen euch reinlassen. Reality-TV-Star Kim Kardashian