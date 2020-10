Facebook

Die Bibel als Waffe: Donald Trump vor der St. John’s Church in Washington © AFP

Ein schwüler Sommerabend im Juni 2020 in Washington, D. C. Donald Trump steht vor der St. John’s Church, auch die „Kirche der Präsidenten“ genannt, und blickt entschlossen in die Kameras. Im Hintergrund heulen Polizeisirenen. Vereinzelt hört man Schreie von Demonstranten. Trump hält eine Bibel in die Höhe. „Wir haben das großartigste Land der Welt“, sagt er.