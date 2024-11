Einer der ganz wichtigen Anhänger von Donald Trump (78), Elon Musk (53), blickt auf die Wahlergebnisse besonders euphorisch. Der Tesla-Chef und Gründer von X teilt seine Gedanken dabei auf der sozialen Plattform mit der ganzen Welt.

Elon Musks Interaktion auf X

Auf X schreibt Musk, dass Amerika ein Land der Erbauer sei, dass die Menschen bald frei sein würden, wieder Neues zu schaffen.

Für Musk werde die Zukunft nun fantastisch werden. Dazu postete er eine Rakete, die gerade gestartet ist.

Ein Foto vor dem Wahllokal durfte auf Musks X-Account auch nicht fehlen. Ebenso forderte er die Community auf, ihre Stimme zu nutzen und wählen zu gehen.

Anlässlich der US-Wahl stieg auch die Nutzerzahl auf X - und das in Rekordgröße.

Musk auf Trumps Wahlparty

Der Trump-Anhänger verbrachte die Wahlnacht mit Donald Trump selbst in dessen Residenz in Mar-a-Lago in Florida und verfolgte den Siegeszug in guter Gesellschaft, wie er auf X publik machte. Nicht nur das Wahlergebnis lässt Musks Herz höher schlagen, sondern auch in Sachen Geld vermehrt sich einiges beim 53-Jährigen.

Über Nacht noch reicher

Die Aktien seines Tesla Unternehmens stiegen außerbörslich um 15 Prozent an. Grund dafür ist der Wahlsieg für Trump. Am Mittwoch konnte man eine Tesla-Aktie um rund 270 Euro (Stand 12:50 Uhr) erwerben. Der Unternehmenswert stieg somit von 93 Milliarden Euro auf mehr als 700 Milliarden Euro an. Musk selbst gehören um die 13 Prozent der Tesla-Anteile. Über Nacht ergibt das ein Plus von ungefähr zwölf Milliarden Euro für den 53-Jährigen.