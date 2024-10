Die Modezeitschrift „Vogue“ hat für das Cover ihrer neuesten Ausgabe die demokratische US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris ausgewählt. Auf dem am Freitag veröffentlichten Cover ist die 59-Jährige in dunkelbraunem Anzug mit dazu passendem Seidenhemd in einem Sessel sitzend zu sehen. „Vizepräsidentin Kamala Harris„ steht auf dem Titelbild sowie „The candidate for our times“ (Die Kandidatin für unsere Zeit).

„Vogue“-Chefredakteurin unterstützt Harris

Das Foto von der leicht lächelnden Harris machte die weltberühmte Promi-Fotografin Annie Leibovitz. „Vogue“-Chefredakteurin Anna Wintour gibt in der Ausgabe deutlich ihre Unterstützung für die Kandidatin der Demokratischen Partei zu erkennen, die bei der Wahl am 5. November gegen den Republikaner Donald Trump antritt.

Der lange Artikel über die Präsidentschaftskandidatin enthält eine Reihe von Anekdoten über Harris, die zumeist bekannt sind, aber ansonsten keine Enthüllungen privater oder politischer Natur. Dies gilt unter anderem auch für ihre Haltung zur militärischen Eskalation im Nahen Osten, zu der sich Harris nur in sehr allgemeinen Worten äußert.

Bereits 2021 auf dem Cover der „Vogue“

Harris, die erste Politikerin mit indisch-afroamerikanischen Wurzeln im Amt der US-Vizepräsidentin, war bei ihrem Amtsantritt 2021 schon einmal auf dem Cover der „Vogue“. Damals zeigte sie sich in eher lässiger Pose, bei der sie ihre Lieblingsturnschuhe trug. Kritiker hatten der Zeitschrift vorgeworfen, aus Respekt vor dem Amt hätte ein etwas seriöseres Foto ausgewählt werden sollen.

In ihrem Wahlkampf genießt Harris die Unterstützung aus der Show- und Unterhaltungsbranche. Vor kurzem war sie bei einer Sendung der Starmoderatorin Oprah Winfrey zu Gast, bei der mehrere Hollywood-Schauspielerinnen ihre Unterstützung für die 59-Jährige bekundeten.