US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris hat in einem Interview den Besitz einer halbautomatischen Pistole eines österreichischen Herstellers offenbart. „Ich habe eine Glock, und zwar schon seit geraumer Zeit“, sagte sie in dem am Montag (Ortszeit) ausgestrahlten Format „60 Minutes“ des Senders CBS. Auf die Frage, ob sie ihre Waffe jemals abgefeuert habe, sagte die US-Vizepräsidentin: „Natürlich habe ich das. Auf einem Schießstand.“

Ganz im Sinne ihrer Partei hatte die 59-jährige Harris ihren Status als Waffenbesitzerin bisher nur selten erwähnt. Die Demokraten fordern angesichts der weitverbreiteten Waffengewalt in den USA Beschränkungen beim Zugang zu Schusswaffen. Dagegen treten die Republikaner energisch für das uneingeschränkte Recht auf privaten Waffenbesitz ein.

Harris und Walz sind Waffenbesitzer

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hatte wiederholt behauptet, Harris wolle die Waffen der US-Bürger konfiszieren - so auch in der einzigen Fernsehdebatte der beiden Kandidaten im vergangenen Monat. Darin hatte Harris den Vorwurf jedoch entschieden zurückgewiesen und gesagt, dass sowohl sie als auch ihr Vize Tim Walz Waffenbesitzer seien. Auch in einem Interview mit Talkshow-Ikone Oprah Winfrey betonte Harris ihren Status als Waffenbesitzerin und scherzte: „Wenn jemand in mein Haus einbricht, wird er erschossen.“

Auszüge aus dem „60 Minutes“-Interview

Der österreichische Hersteller Glock stellt eine der am meisten verkauften Handfeuerwaffen in den USA her. Glocks werden häufig von der Polizei verwendet. Auch in Hollywood-Filmen sind Helden und Bösewichte oft mit dieser Waffe ausgestattet, weshalb sie so etwas wie einen Kultstatus erlangt hat.