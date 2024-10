Es war ein denkwürdiger, vor allem aber merkwürdiger Auftritt. Knapp drei Monate nachdem der US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump ein Schussattentat bei einer Wahlkampfveranstaltung überlebt hat, kehrte er an den Ort des Geschehens zurück. Tesla-Gründer und Tech-Milliardär Elon Musk stand am Samstagabend Seite an Seite mit Trump auf der Bühne in Butler, Pennsylvania.

Mit „Wir lieben dich“-Zurufen begrüßten rund 20.000 Fans Trump. Bei der Kundgebung schwor der Republikaner auf einen Sieg bei der Präsidentschaftswahl am 5. November ein.

Musk als virales Internet-Meme

Nachdem Trump Elon Musk dazu aufruft, sich an die Besucherinnen und Besucher zu wenden, springt er wie ein „jauchzendes Kind“ auf die Bühne, titelt die Zeit. Wenige Momente später fordert Musk mit drastischen Worten die Menge auf, Trump zu wählen. „Wenn ihr nicht wählen geht, wird das die letzte Wahl sein“, verdeutlicht er.

Nach einem kurzen „Freudentanz“ wurde Musk zum Internet-Meme. „New weird meme template just dropped“, scherzte zum Beispiel Radio FM4 auf Instagram. Aber auch auf seiner eigenen Plattform „X“, ehemals Twitter, blieb der Auftritt von Elon Musk nicht unkommentiert.

Von MAGA zu #DorkMAGA

Der Tech-Milliardär unterstützt Trump seit dem Attentat im Juli öffentlich. Trump hatte im September angekündigt, Musk solle im Falle seines Wahlsiegs eine „Kommission für Regierungseffizienz“ leiten. Nach seiner kurzen Ansprache zeigt Musk auf sein Kapperl mit den Worten: „Wie Sie sehen können, bin ich nicht nur MAGA; ich bin Dark MAGA“. MAGA steht für Trumps Slogan „Make America Great Again“, wofür „DorkMAGA“ oder „DarkMAGA“ steht, lässt sich jedoch nur vermuten.