Ursprünglich wollte Kamala Harris schon 2020 Präsidentin werden und lieferte sich anfangs in den demokratischen Wahlen heftige Gefechte mit Joe Biden. Als ihre Chancen aussichtslos wurden, stieg sie aus dem Rennen aus und unterstützte ihn.

Mitte-links Demokratin

Die kalifornische Senatorin zählt zum moderaten Part der Demokraten, wenngleich sie für Politologen wie Tom Hogen-Esch aufgrund ihrer Einstellung zu Bürgerrechten, staatlicher Regulierung, Waffengesetzen und Einwanderung weit eher zum linken Flügel zu zählen sei.

Harris ist die Tochter eines aus Jamaika stammenden Stanford-Wirtschaftsprofessors und einer Ärztin aus Indien, einer Koryphäe in der Krebsforschung. Nach ihrem Wirtschafts- und Politikwissenschaftsstudium an der Howard University in Washington D. C. machte Kamala Harris ihren Doktor in Rechtswissenschaften an der University of California und legte eine steile Karriere als Juristin hin.

Unterstützt von Trump

Seit 2017 vertrat sie den Bundesstaat Kalifornien im Senat, von 2011 bis 2017 war sie Generalstaatsanwältin in Kalifornien. Der Treppenwitz der Geschichte: Für ihren Wahlkampf ums Amt der Generalstaatsanwältin gab es eine Spende in Höhe von 6000 Dollar – von einem Unternehmer namens Donald Trump.

Seit 2014 ist Kamala Harris mit dem Juristen Douglas Emhoff verheiratet, dem künftigen „Second Gentleman“, der zwei Kinder mit in die Ehe gebracht hat. „Amerikanische Senatorin. Ehefrau, Momala, Tante. Kämpft immer noch für die Menschen“, steht auf ihrem Twitter-Account. Nun könnte sie auch Präsidentin sein.