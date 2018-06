Facebook

AUSTRIA-RUSSIA-DIPLOMACY © (c) APA/AFP/ALEX HALADA (ALEX HALADA)

Der russische Präsident Wladimir Putin ist am Dienstagnachmittag mit circa 20 Minuten Verspätung in Wien gelandet. Putin war um circa 13.00 erwartet worden. Er wird etwas von verspätet von Bundespräsident Alexander Van der Bellen im Inneren Burghof empfangen.

Dort erwartete ihn eine Begrüßung mit militärischen Ehren. Der rote Teppich wurde ausgerollt, die Kameras brachten sich in Position. Polizeihubschrauber kreisten über dem Himmel, die Scharfschützen, die den Staatsgast aus Russland bewachen sollten, brachten sich in Stellung.

Nach der Begrüßung zog man sich zu Gesprächen zurück, das Pressegespräch ist für 15:45 Uhr geplant.

Der dichte Fahrplan des Putin-Besuchs 13:50 (voraussichtlich) Putin wird von Bundespräsident Van der Bellen mit militärischen Ehren begrüßt (Live-Übertragung auf kleinezeitung.at) 15:45 Die beiden Staatsoberhäupter treten gemeinsam vor die Presse (Live-Übertragung auf kleinezeitung.at) 16:40 Putin unterzeichnet mit Kanzler Kurz Memoranden (Live-Übertragung auf kleinezeitung.at) 18:10 Kranzniederlegung vor Denkmal der Roten Armee mit u.a. Außenministerin Kneissl 19:00 Termin in der Wirtschaftskammer mit Kurz und WKÖ-Präsident Mahrer 19:30 Putin und Van der Bellen eröffnen eine Ausstellung im Kunsthistorischen Museum

Schon im Vorfeld des Wien-Besuches haben sich etwa ein Dutzend Anhänger von Putin eingefunden, die nach eigenen Angaben von der Halbinsel Krim, aus Österreich und sowie aus Serbien stammen, demonstrieren seit 11.00 Uhr vor der Wiener Hofburg, um ihre Unterstützung für den russischen Präsidenten zu bekunden. Laut Angaben eines Polizeisprechers ist diese Kundgebung bis 17.00 Uhr angekündigt.

Foto © Koren

"Wir wollen den russischen Präsidenten hier begrüßen und unsere Dankbarkeit dafür ausdrücken, dass er die Krim 2014 vor ukrainischen Nationalisten gerettet hat", sagte die Aktivistin Jaroslawa Hiller, die ein T-Shirt mit "Die Krim gehört uns" trug und sich als Vertreterin der "russischen Diaspora von der Krim" vorstellte.

Foto © Koren

Weitere Demonstranten schwenkten russische Fahnen und hielten Transparente, in denen Russland als "Bastion des Friedens auf Erden" bezeichnet wurde, zusätzlich ertönte die russische Hymne. Auffällig war auch ein offensichtlich serbischer Demonstrant mit einer großen Tätowierung, die Gavrilo Princip, den Todesschützen von Sarajevo 1914, mit Pistole im Anschlag zeigte.

"Wir versuchen zu verstehen, was passiert – und dafür muss man im Dialog bleiben“: Mit diesen Worten gab Bundespräsident Alexander Van der Bellen kürzlich das Motto des am Dienstag stattfindenden Besuchs von Wladimir Putin in Wien vor. Gas, könnte man sagen, ist zum Heizen da, und während sich die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen seit der Ukraine-Krise auf einen Tiefpunkt abgekühlt haben, soll an der Donau der Versuch unternommen werden, etwas Eis abzutauen. Wie es sich mit Russland anbietet: Offizieller Schwerpunkt des Arbeitsbesuches ist der 50. Jahrestag des Beginns der Erdgaslieferungen aus der Sowjetunion.



Russischer Präsident Putin im Wiener Burghof empfangen

Putin wird um 13.30 Uhr von Van der Bellen mit militärischen Ehren empfangen. Geplant sind ein Vier-Augen-Gespräch der beiden Präsidenten, ein Treffen mit Bundeskanzlerund Vize-Kanzler, und auch die Kunst soll eine Rolle spielen: Putin und Van der Bellen eröffnen die Ausstellung „Werke aus der Eremitage und des Kunsthistorischen Museums“. Gezeigt werden 14 Meisterwerke von Botticelli bis Van Dyck.

Enorme Sicherheitsvorkehrungen bei Putin-Besuch

Österreich ist der erste EU-Staat, den Putin seit Antritt seiner vierten Amtszeit besucht. Der Kreml-Chef hatte ein besonders gutes Verhältnis zu Alt-Bundespräsidentund seiner Frau; mit Ski-Legendewedelte er über die Pisten. Die bilateralen Beziehungen darf man trotz der Probleme auf globalem Parkett getrost als hervorragend bezeichnen. Im Zentrum stehen in erster Linie Wirtschaftsinteressen.

Zu den Jubiläumsfeierlichkeiten der OMV am Vorabend des Besuchs wird Gazprom-Chef Alexej Miller erwartet, der auf der US-Sanktionsliste steht. Beim Moskau-Besuch im Februar hatte sich Kurz für den Bau der Nord Stream 2 stark gemacht, jener Gaspipeline, mit der künftig russlandkritische Länder wie die Ukraine oder Polen umgangen werden sollen und gegen die Washington mobil macht. Wohlwollend wurde in Moskau zur Kenntnis genommen, dass Österreich in der Skripal-Affäre darauf verzichtet hatte, russische Diplomaten auszuweisen und dass Regierungspolitiker, wie kürzlich Vize-Kanzler Strache (FPÖ), sich gegen die wegen der Annexion der Krim verhängten Sanktionen aussprechen.