Die 5.127 fast durchwegs negativen Stellungnahmen zur Vorlage eines neuen ORF-Gesetzes sind wirkungslos geblieben. Der Ministerrat hat die geplante Novelle unverändert durchgewinkt. Jetzt muss sie nur noch der Nationalrat mit gewohnt pervertierter Selbstumkehrung von der Legislative zur Exekutive absegnen. Das wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit geschehen.

Auch abgesehen von den bedenklichen Gesetzesinhalten für Österreichs Medienmarkt und -vielfalt ist das ein Affront. Denn durch ihre vollkommene Ignoranz eines parlamentarischen Verfahrens mit Tausenden Beteiligten – vom einzelnen Bürger bis zur Massenorganisation – verhöhnt die Regierung ein demokratisches Instrument. Diese Koalition zeigt der Partizipation den Stinkefinger.

Unmittelbar nach dem Tod von Silvio Berlusconi entlarvt dies atemberaubende Unfähigkeit, aus der Geschichte zu lernen und skrupellosen Vorrang von Machtpolitik gegenüber Staatsverantwortung. Denn Umtriebe des Ex-Premiers waren ein Ausgangspunkt für den Essay „Postdemokratie“ des Politologen Colin Crouch: Darin beherrschen Kommunikationsexperten mit Scheinthemen die öffentliche Debatte, während die wirkliche Politik hinter verschlossenen Türen geschieht.

Diese längst auch hierzulande Realität gewordene Dystopie wirkt besonders bedrückend im Umfeld von Digital News Report (DNR) und European Publishing Congress (EPC) in Wien. Zur DNR-Präsentation ist wenigstens Neos-Mediensprecherin Henrike Brandstötter gekommen. Der letzte Politiker, der den EPC beehrt hat, war bezeichnenderweise Sebastian Kurz 2019.

Auf dem aktuellen Kongress wäre die Verantwortliche für die ORF-Novelle – Ministerin Susanne Raab – aber deplatziert gewesen. Er widmete sich dem auch die Medienbranche dominierenden Thema „Künstliche Intelligenz“. Die Gesetzesvorlage für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wirkt dagegen wie ein Traktat zur Welt von vorgestern. Allenfalls Staatssekretär Florian Tursky hätte hierher gepasst. Wahrscheinlich wären Medienagenden bei ihm besser angesiedelt.

Die Diskussion über zeitgemäße Anforderungen an ein öffentliches Mediums jedoch wäre sicher in der Öffentlichkeit am besten angesiedelt. Der ORF hat eine Chance auf Regierungsunabhängigkeit versäumt, indem er sich auf die Politik hinter verschlossenen Türen einließ. Die Koalition hat eine Chance auf Demokratiequalität versäumt, indem sie das Beteiligungsverfahren ignorierte. ORF und Regierung haben damit kurzfristig Erfolg. Medienmarkt und Bürger werden es langfristig büßen.