Der Schulausflug, an dem das Kind in der Schule krankgemeldet wird, weil die zwölf Euro Elternbeitrag diesen Monat nicht mehr drin sind. Die Nachzahlung für die Stromrechnung, die sich beim besten Willen nicht mehr ausgeht. Oder die Wartezeit im Schneeregen, weil ein Kaffee in einem Lokal das Wochenbudget übersteigt. In einem reichen Land wie Österreich ist Armut anderen oft unsichtbar. Glücklich, wer nichts davon mitbekommt.