In die Armut gerutscht

Südsteirische Familie: "Wir sind nicht faul. Es wurde immer weniger Geld"

Der Traum vom eigenen Haus wurde für eine südsteirische Familie zum Alptraum. In Folge der Krisen und Inflation rutschte das Ehepaar und ihre zwei kleinen Kinder in die Armut. Ihre Not ist groß, die Scham noch größer.