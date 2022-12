Heizung, Miete, Strom: Die Teuerung macht derzeit vielen Menschen zu schaffen. Das merken auch die Vinzimärkte in Leibnitz und Deutschlandsberg. Infolge von Inflation und Ukraine-Krieg ist die Zahl ihrer Kundinnen und Kunden zuletzt stark gestiegen. Die Folge: Während dem Vinzimarkt in Leibnitz der Platz ausgeht, bereiten den Marktleiterinnen in Deutschlandsberg Lebensmittelapps Sorgen.