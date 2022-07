Die Inflation und Teuerungen zeigen sich quer durch die Gesellschaft. So sind auch Kinder nicht ausgeschlossen. Bereits im Vorjahr waren 368.000 Kinder und Jugendliche in Österreich von Armut und Ausgrenzung betroffen. Im Jahresvergleich sind das im Schnitt gerechnet rund 50 Kinder mehr pro Tag. 35.000 Kinder und Jugendliche sind in der Steiermark armuts- oder ausgrenzungsgefährdet. Die Teuerung bedroht die Existenz dieser Familien noch stärker. Auf einer zweiwöchigen Österreich-Tour macht die Volkshilfe jetzt gegen Kinderarmut mobil.