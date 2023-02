Nicht jede Nachricht am Valentinstag ist positiv: Immer noch erleben Frauen in Österreich und der Welt Gewalt, Missbrauch und Unterdrückung. Im Gleichbehandlungsausschuss des Parlaments war daher heute der Gewaltschutz für Frauen das zentrale Thema.

Die Neos sprachen sich etwa für eine bessere Übersicht über vorhandene Gewaltschutzangebote, eine klare Definition von Femiziden in der Gewaltstatistik sowie gezielte Präventionsarbeit aus. Die FPÖ brachte den Wunsch nach einer "Dunkelfallstudie" ein – und wünscht eine mediale Nennung der Nationalität der Täter bei Sexualdelikten. Und die SPÖ forderte ein umfangreiches Verbot von Konversationstherapien. ÖVP und Grüne vertagten die Anträge der Opposition. Einzig ein SPÖ-Antrag auf "qualitätsvolle" sexuelle Bildung kam zur Abstimmung, fand dann aber keine Mehrheit.

Tanz gegen Gewalt

Im Anschluss wurde im Parlament getanzt. Zum Valentinstag oder V-Day machte die Organisation "One Billion Rising" künstlerisch auf Gewalt an Frauen aufmerksam. Die namensgebende Milliarde, die sich erhebt, steht für das Drittel aller Frauen und Mädchen weltweit, die laut UN in ihrem Leben Opfer von Gewalt werden.

Zum Valentinstag ruft die Organisation weltweit zum Tanz im öffentlichen Raum auf, weil dies ein Statement sei – "und weil Frauen*, die durch Gewalt traumatisiert worden sind, über den Tanz zu ihrem Körper zurückfinden können". Zum zehnjährigen Jubiläum von "One Billion Rising" durfte die Organisation auch im Parlament tanzen:

Am Abend ruft "One Billion Rising" auch zu einer öffentlichen Veranstaltung am nahegelegenen Platz der Menschenrechte in Wien. Der Protest steht auch im Zeichen der Solidarität der Frauen im Iran und aller unterdrückten Frauen weltweit.