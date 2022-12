20 Jahre ist es nun her, dass Ingenieur Engelbert Breitfuß und Michael Weber zuletzt für die fiktive Wiener Magistratsabteilung MA 2412 Antragssteller drangsalierten und in verstaubten Räumlichkeiten ihre Dienstzeit absaßen. Am heutigen Sonntag holt der ORF seine Archetypen der österreichischen Beamtenschaften aus dem Ruhestand zurück. Doch auch abseits des Fernsehschirms hat sich in den letzten 20 Jahren viel für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes verändert.

Pensionswelle und Beamtenschwund

Die wohl größte Entwicklung fand ausgerechnet 2003 statt. Während der Spielfilm "MA 2412 - Die Staatsdiener" über die Kinowände flackerte, gingen allein auf Bundesebene fast 7000 Beamtinnen und Beamten in Pension - fast doppelt so viele wie noch 2002. Hintergrund war eine befristete Möglichkeit des vorzeitigen Pensionsantritts für über 55-Jährige. Für die vergleichsweise jungen Magistratsbeamten Breitfuß und Weber dürfte das noch keine Auswirkung gehabt haben, ihr Kollege Herr Claus hätte diese Möglichkeit aber mit Sicherheit annehmen können.

Zusätzlich beschloss die schwarz-blaue Regierung 2003 einen Pragmatisierungsstopp. Wenn möglich und falls eine Nachfolge überhaupt notwendig ist, werden pensionierte Beamtinnen und Beamte daher seitdem durch Vertragsbedienstete ersetzt. Von 150.000 Beschäftigten des Bundes 2003 waren fast 100.000 Beamtinnen und Beamten. 2021 gab es nur noch rund 136.000 Beschäftigte des Bundes. Erstmals war die Mehrheit davon nicht mehr Beamtinnen oder Beamte (rund 67.000), sondern Vertragsbedienstete (rund 68.200).

Letztere unterliegen nicht dem Beamtendienstrecht und haben einfache Dienstverträge. Sie sind folglich deutlich leichter zu kündigen als Beamtinnen und Beamte. Sich ähnlich arbeitsscheu zu verhalten, wie es Ingenieur Breitfuß und Herr Weber im ORF vorspielten, ist ihnen daher nicht zu empfehlen. Vor allem, da gerade im Verwaltungsbereich gespart wird: Seit 1999 wurde jeder sechste Arbeitsplatz in der Verwaltung des Bundes eingespart. Noch härter traf es das Bundesheer, bei dem seit 1999 fast jeder fünfte Arbeitsplatz nicht nachbesetzt wurde.

Mehr Lehrerinnen und spätere Pension

Letzteres dürfte sich nun mit der angekündigten Heeresreform etwas ändern. Und auch sonst hinterlässt die Politik ihre Spuren in der Verwaltung. Damit sind nicht nur Parteigünstlinge gemeint, die gerne in hohe Funktionen der Beamtenschaft gehoben werden. Auch dass es seit 1999 rund ein Zehntel mehr Lehrpersonal an Bundesschulen und 15 Prozent mehr Polizistinnen und Justizwächter gibt, waren politische Entscheidungen. Gleichzeitig stieg der Anteil der Frauen im Bundesdienst in allen Bereichen außer dem Krankenpflegedienst deutlich an.

Umgekehrt macht sich auch die geringe Anzahl von Neuaufnahmen bis 2015 deutlich bemerkbar: Waren 1995 noch die 32 bis 34-Jährigen die am stärksten besetzten Jahrgänge im Bundesdienst, waren es 2021 die 57 bis 59-Jährigen. Das Durchschnittsalter stieg seit 1995 um 4,8 Jahre. Das fortschreitende Alter der Bevölkerung wird daher gerade in der Beamtenschaft zu einer großen Herausforderung.

Etwas verschleiert wurde die nahende Pensionswelle in den letzten Jahren durch einen kontinuierlichen Anstieg des Pensionsantrittsalters. Zum Ende von MA 2412 2002 ging der durchschnittliche Beamte noch mit 59,5 Jahren in den Ruhestand. 2021 verabschiedeten sich die Beamtinnen und Beamten erst mit 62,8 Jahren zum letzten Mal aus dem Büro. Das heißt auch: Die Magistratsbeamten Weber (gespielt von Alfred Dorfer, 61) und Breitfuß (gespielt von Roland Düringer, 59) liegen in der Neuauflage mit ihrer Frühpensionierung unter dem Durchschnitt.

Wien ist anders

Ohnehin gelten für Breitfuß, Weber, Sekretärin Knackal und Co. aber andere Regeln. Immerhin zeigt MA 2412 nicht die fiktive Bundesverwaltung, sondern jene der Stadt Wien. Als Land und Gemeinde ist die Hauptstadt in einer zusätzlichen Sonderstellung. Grundtendenzen bleiben auch hier: Die Zahl der Vertragsbediensteten steigt, die der Beamtinnen und Beamten sinkt. In der Verwaltung wird gespart, die Zahl der Landeslehrerinnen und -lehrer steigt hingegen.

Einen kleineren, aber zumindest für den fiktiven Magistratsbeamten Weber relevanten Unterschied gibt es aber: In Wien ist das durchschnittliche Pensionsantrittsalter etwas niedriger als im Bund. 2021 lag es bei 60,3 Jahren. Somit würde der vom 61-jährigen Dorfer gespielte Weber mit seinem vorzeitigen Ruhestand nicht auffallen. Ingenieur Breitfuß müsste hingegen auch in Wien im Schnitt noch ein Jahr arbeiten.