Hier hätte er stehen sollen, der Bierbrunnen, den der spätere Präsidentschaftskandidat Marco Pogo alias Dominik Wlazny im Wien-Wahlkampf 2020 versprochen hatte. Daraus wurde nichts, und so ist die weiße Pfarrkirche am Enkplatz weiterhin das markanteste Bauwerk auf dem sonst schmucklosen Platz in Wien Simmering. Wlaznys Bierpartei schaffte es damals zwar in die Bezirksvertretung, doch der Antrag auf den Bierbrunnen wurde abgelehnt.