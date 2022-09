Wie hoch ist der CO₂-Preis?

Eigentlich hätte CO₂ bereits seit Juli besteuert werden sollen, durch die Teuerung wurde der Start der CO₂-Steuer in Österreich aber auf heute, 1. Oktober, verschoben. Mit 30 Euro pro Tonne liegt er zurzeit genauso hoch wie in Deutschland und damit im europäischen Mittelfeld: In Spanien kostet die Tonne CO₂ rund 15 Euro, in Schweden und der Schweiz rund 120 Euro.

Im österreichischen Modell zahlen eigentlich die rund 700 Unternehmen, die fossile Energieträger in Österreich verkaufen, den neuen Preis. Ende März 2023 werden sie erstmals rückwirkend zur Kasse gebeten. Sie geben die zusätzlichen Kosten aber wohl bereits ab heute an die Kundinnen und Kunden weiter.

Was wird durch den CO₂-Preis wie viel teurer?

Vor allem Heizen und Tanken wird durch den CO₂-Preis teurer. Eine Tankfüllung dürfte wohl um mindestens vier Euro teurer werden. Bei einem durchschnittlichen Verbrauch werden an der Zapfsäule wohl im Jahr rund 95 Euro mehr zu entrichten sein, zeigt eine Berechnung der Österreichischen Energieagentur.

Wer im Einfamilienhaus mit Öl heizt, wird rund 115 Euro im Jahr mehr zahlen müssen - wenn das Haus saniert ist. Ohne gute Dichtung fallen 300 Euro jährlich an. Wer die Heizung mit Gas betreibt, kommt etwas billiger weg: 85 Euro im sanierten und 216 Euro im unsanierten Eigenheim mit 180m2. Bei einer mit Gas geheizten Wohnung mit 50m2 dürften die Heizkosten um 46 Euro steigen.

Wie wirkt sich der CO2-Preis auf die allgemeine Inflation aus?

"Wahrscheinlich wird er kaum spürbar sein", sagt Wifo-Ökonom Stefan Schleicher, jedenfalls aber schwer messbar, denn: "Alle anderen Inflationseffekte sind wesentlich stärker". Dass eine Tankladung um vier Euro teurer wird, werde das "im Rauschen der Energiepreise" wohl schlicht untergehen. Die Preise an der Zapfsäule würden ohnehin teils im Wochentakt in dem Bereich schwanken, in dem nun erhöht wird.

Stärker zu spüren bekommen dürften die Steigerungen vor allem Branchen, die einen großen Transportbedarf haben - also etwa in der Zustellung und im Einzelhandel und jene, die einen großen Energiebedarf haben, aber noch nicht im EU-Zertifikatehandel sind, wie etwa Bäckereien. "Im Vergleich zu den Umsätzen der Branchen ist der CO₂-Preis aber auch hier eine kleine Kostenkomponente", entwarnt Schleicher.

Wann steigt der Preis?

Anfang nächsten Jahres wird der Preis dann vermutlich auf 32,5 Euro pro Tonne steigen. Eigentlich wäre ein Anstieg auf 35 Euro geplant gewesen, aufgrund der grassierenden Teuerung dürfte aber ein Preisstabilitätsmechanismus greifen. Die finale Berechnung erfolgt Anfang Oktober. Aus Regierungskreisen heißt es aber, es sei noch nicht final geklärt, ob die Erhöhung in drei Monaten nicht überhaupt ausgelassen wird.

Geplant wäre es, den Preis bis 2025 schrittweise auf 55 Euro pro Tonne CO₂ ansteigen zu lassen. Bei Diesel und Heizöl würde das eine Erhöhung um rund 15 Cent pro Liter bedeuten, bei Benzin um 13 Cent. Bei Erdgas würde der Preis um 1 Cent pro kWh steigen.

Was bringt der CO₂-Preis?

Generell sind sich fast alle namhaften Expertinnen und Experten einig, dass CO₂ jetzt einen Preis benötigt, um im Kampf gegen den Klimawandel den Treibhausgas-Ausstoß zu reduzieren. Der ehemalige Nationalbankpräsident Ewald Nowotny schloss sich allerdings der SPÖ-Forderung nach einer Verschiebung der CO₂-Steuer an, da die "hohe Inflation ohnehin konsumdämpfend" wirke.

Auch wenn der direkte Preiseffekt niedrig sei, sei die Einführung ein wichtiges Signal, argumentiert hingegen Wifo-Experte Schleicher. Damit, Ressourcen stärker zu besteuern, befände sich Österreich "im internationalen Trend".

Ohnehin argumentierte das Wifo schon letztes Jahr, dass eine Steuer kaum Einfluss auf die kurzfristige Treibstoffnachfrage haben könnte. Anders gesagt: Wer jeden Tag mit dem Auto pendeln muss, wird das Fahrzeug wegen einer Preissteigerung nicht stehenlassen können. Mittel- und langfristig hat die Besteuerung aber einen größeren Einfluss, da man sein Verhalten nach und nach anpassen kann. Daher ist der CO₂-Preis nicht als Sofortmaßnahme zu sehen - und steigt in den nächsten Jahren schrittweise an.

Was passiert mit den Einnahmen?

Das Finanzministerium rechnet für 2022 mit 250 Millionen Euro an Mehreinnahmen durch die CO₂-Bepreisung, für 2023 mit rund 1 Milliarde Euro. Eine Zweckbindung gebe es zwar nicht, das Geld wird aber genutzt, um den Klimabonus und Teile der Entlastungsmaßnahmen aus dem Emissionshandelsgesetz zu finanzieren, heißt es aus dem Finanzministerium. Die Verkehrsreferenten der Länder fordern hingegen, dass die Einnahmen in den öffentlichen Personennahverkehr fließen sollen.

Wie wird sich der Klimabonus entwickeln?

Nachdem 2022 der Klimabonus für alle 250 Euro betrug und mit einem Teuerungsbonus von 250 Euro aufgefettet wurde, soll er im nächsten Jahr wieder wie geplant ausgezahlt werden. Das heißt, er soll jedenfalls regional gestaffelt werden. Dabei ist allerdings unklar, wann das Geld am Konto landet - und in welcher Höhe. Denn der Klimabonus soll auch nach Erhöhungen im ersten Jahr mit dem CO₂-Preis anwachsen.

Zumindest heuer würde der Klimabonus diesen Namen kaum verdienen, findet Wifo-Experte Schleicher. Immerhin war er angedacht, die Kosten der CO₂-Besteuerung zu kompensieren. Da die Steuer heuer nun aber nur drei Monate lang in Kraft sei und Erwachsene 250 Euro Klimabonus erhielten, sieht Schleicher "keinen Grund, große Bedenken gegen die Einführung zu schüren".