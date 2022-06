Im Kampf gegen den Klimawandel und die Abhängigkeit von Russland will die Regierung den Umstieg auf erneuerbare Heizsysteme vorantreiben: Bis 2035 müssen alle alten Kohle- und Ölheizungen in Österreich durch moderne, erneuerbare Heizsysteme ersetzt werden. Bis 2040 sollen auch Gasheizungen der Geschichte angehören - oder mit biogenem Gas betrieben werden. Das hat die Regierung am Montag angekündigt.