Die Rückabwicklung ist offensichtlich: Am Logo hinter Bundeskanzler Karl Nehammer, aus dem das "neue" gestrichen wurde, weil die ÖVP jetzt wieder "Die Volkspartei" heißt. An den Ministerinnen, die er verabschiedet, zwei Vertraute von Sebastian Kurz. Und an den Namen, die Nehammer am Dienstag als neue Regierungsmitglieder präsentiert: Wirtschaftsbund, Bauernbund und die für die ÖVP wichtigen Bundesländer Tirol und Oberösterreich wurden durch die Regierungsumbildung aufgewertet. Den Beteuerungen des ÖVP-Chefs, dass es die alt "Bundesländer-Teilorganisations-Logik" nicht mehr gäbe, ist schwer Glauben zu schenken.