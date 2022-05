Nach ihrem Besuch in der Schweiz will Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) die Rolle der Lehre in Österreich stärken. "Die Schweiz ist uns in Sachen Image der Lehrlingsausbildung Kilometer voraus", zeigt sich Plakolm beeindruckt, dass im Nachbarland 70 Prozent der jungen Menschen eine Lehrlingsausbildung machen.