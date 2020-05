Der erste Sonderzug mit 100 Pflegerinnen aus Rumänien kommt Montag früh in Österreich an. Die Einreise erfolgt unter strengen Sicherheitsmaßnahmen.

Das Land Niederösterreich holte Pflegerinnen Ende März mit dem Flugzeug nach Wien. Heute kommen die ersten Betreuerinnen mit dem Sonderzug durch Ungarn an. © (c) APA/HELMUT FOHRINGER (HELMUT FOHRINGER)

Nach wochenlangem Ringen kommen am Montag die ersten hundert 24-Stunden-Pflegerinnen aus Rumänien in Österreich an. Um 8 Uhr soll der Sonderzug aus Timisoara am Flughafenbahnhof in Wien-Schwechat einrollen. Aus Rumänien kommen mehr als die Hälfte der etwa 60.000 24-Stunden-Betreuerinnen, die in Österreich arbeiten.