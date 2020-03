Facebook

Wer den Krisenstab, für CNN-Affine den „Situation Room“ der Republik aufsuchen will, ist am Ballhausplatz, wo der Kanzler residiert, an der falschen Adresse. Zwei Ecken weiter, zwischen Außen-, Bildungs- und Integrationsministerium, betritt man den hässlichen Zubau des klassizistischen Palais Modena, wo früher Metternichs Zensurbehörde, heute Innenminister Karl Nehammer residiert. Im zweiten Stock öffnen sich die Tore zu einem schmucklosen Raum, in dem das „Krisen- und Katastrophenschutzmanagement“ versammelt ist.