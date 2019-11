Die Tage von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner sind gezählt. Mittags treffen sich die SPÖ-Granden zu einer Krisensitzung in Wien, am Nachmittag tagt die Gewerkschaft. Vor der Löwelstraße kommt es zu Protesten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Für SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner wird es immer enger © APA/HERBERT NEUBAUER

Die Tage von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner sind offenkundig gezählt. In den Mittagsstunden sind die SPÖ-Granden, darunter die meisten Landesparteichefs, zu einer Krisensitzung in Wien zusammengekommen. Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser weilt nicht in Wien. Am Nachmittag tagt die Gewerkschaft.