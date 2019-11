Ein Innenminister mit dem Zug zum Tor und eine Regierungspartei, die sich der Transparenz verpflichtet fühlt? Man wird sehen, was noch alles möglich wird.

BVT-Gebäude: Der notwendige Auszug ist Symbol für die Veränderung © APA/GEORG HOCHMUTH

Es ist ein Sittenbild, das sich rund um den österreichischen Nachrichtendienst (BVT) abzeichnete und das dieses Amt seit Monaten lähmt. Dieses Sittenbild ließ schon Ex-Innenminister Herbert Kickl handeln, allerdings ging die Stoßrichtung mit der inzwischen auch gerichtlich als überzogen klassifizierten Hausdurchsuchung in die falsche Ecke: Seit eineinhalb Jahren steht das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung in der Öffentlichkeit, obwohl es zum Wesen des Amts gehört, dass es in seinem Tun selbst unsichtbar bleibt.