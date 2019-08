Causa Casinos Aufsichtsratschef Rothensteiner gegen Suspendierung Sidlos

Facebook

Casinos-Aufsichtsratschef Walter Rothensteiner © APA/HANS KLAUS TECHT

Casinos-Aufsichtsratschef Walter Rothensteiner hat sich gegen eine Suspendierung von Finanzdirektor Peter Sidlo ausgesprochen, dessen Bestellung nun Anlass für Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ist. In einer Stellungnahme gegenüber der "ZIB2" Mittwochabend meinte er, zuerst solle man die Ermittlungen abwarten.

Das nächste Mal tagt der Präsidialausschuss des Aufsichtsrats am 5. September. Sidlo verfüge über alle Qualifikationen eines Finanzvorstandes, so Rothensteiner. Was auf politischer Ebene ausgemacht wurde oder nicht, "ist mir nicht bekannt", wurde Rothensteiner in der "ZIB2" zitiert.