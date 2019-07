Am heutigen 102. Prozesstag wurde der Steirer Willibald Berner erstmals befragt, Kabinettschef des damaligen Infrastrukturministers Michael Schmid. Und dessen Aussagen sorgten für Wirbel.

© APA/HERBERT NEUBAUER / APA-POOL

Im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser, Walter Meischberger, Peter Hochegger und andere geht es vor der sechswöchigen Sommerpause noch einmal heiß her. Am Mittwoch wurde einer der beiden für die Anklage wichtigsten Belastungszeugen befragt - Willibald Berner. Der ehemalige Kabinettsmitarbeiter von Infrastrukturminister Schmid belastete Grasser und Co. - wie bereits bei seinen Einvernahmen vor Jahren - erneut schwer. Hochegger habe ihm den "Tatplan" mit der berühmten Skizze präsentiert, Grasser werde dann wohl profitiert haben.