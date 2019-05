Unteroffiziere warnen den Bundeskanzler in einem offenen Brief vor den drastischen Folgen weiterer Einsparungen. Auch Katastropheneinsätze wären betroffen.

Da war Sebastian Kurz noch Außenminister: Besuch im Kosovo 2016 © AUSSENMINISTERIUM/DRAGAN TATIC

Die jüngsten Aussagen des Finanzministers haben die Hoffnung im Bundesheer auf eine Budgeterhöhung nicht gerade genährt. „Alle Ressorts müssen sparen“, lautet Hartwig Lögers Vorgabe. Die Interessensvertretung der größten Berufsgruppe im Heer, die Österreichische Unteroffiziersgesellschaft (ÖUOG), will aber nicht mehr tatenlos zusehen. In einem offenen Brief an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) fordert sie die Bundesregierung auf „den Sonntagsreden und Zugeständnissen endlich Taten folgen zu lassen.“

