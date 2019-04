Facebook

Unter einem Dach: "Villa Hagen" in Linz © FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUM

Die Villa Hagen in Linz ist der Sitz der FPÖ-nahen schlagenden Burschenschaft Arminia Czernowitz und eines dazugehörigen Studentenheimes. In den letzten Tagen kam sie auch als Sitz der Identitären Bewegung in Oberösterreich in die Schlagzeilen - so stand es bis vor Kurzem auf der Website der Identitären. Andere Mieter und involvierte Funktionäre der FPÖ Oberösterreich bestreiten dies.

Nun ist im Rahmen der Erstellung des Dossiers für den oberösterreichischen Neo-Bundesrat Michael Schilchegger für die Plattform "Meine Abgeordneten" ein weiterer Verein in der Villa Hagen aufgetaucht: Schilchegger steht demnach als Kassier der "Akademischen Burschenschaft Markomania zu Linz" an der Adresse der Villa Hagen zumindest seit 2015 im Vereinsregister, heißt es in einer Aussendung. Der Verein wurde bereits 1981 gegründet, entfaltet aber laut Schilchegger keine Tätigkeit. Im Jahr 2015 dürfte der Verein zumindest einen neuen Vorstand bestellt haben - diesem gehört laut ZVR-Auszug Schilchegger als Kassier an.

Rechtliche Schritte angedroht

Bundesrat Schilchegger bestreitet vehement, mit diesem Verein irgendetwas zu tun zu haben und drohte der Redaktion von "Meine Abgeordneten" mit rechtlichen Schritten, sollte sie diese Information nicht wieder aus seinem Dossier entfernen.

Marion Breitschopf, die Redaktionsleiterin von "Meine Abgeordneten", stellt dazu fest: "Das Vereinsregister ist eine amtliche Quelle und wir haben keinerlei Veranlassung, die Richtigkeit dieser Informationen anzuzweifeln oder gar zu entfernen. Wir haben allerdings einen entsprechenden Vermerk im Dossier von Herrn Schilchegger angebracht, wonach dieser die Richtigkeit der Information bestreitet." Sollte es sich um eine Verwechslung oder gar interne Intrige handeln, werden man umgehend reagieren.