Im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) und andere rund um die Privatisierung der Bundeswohnungen (Buwog u.a.) und die Einmietung der Finanz in das Linzer Bürohaus Terminal Tower gehen diese Woche die Zeugenbefragungen im Wiener Straflandesgericht weiter.

Grassers früherer Kabinettschef Heinrich Traumüller ist für Dienstag geladen, Ex-Kabinettsmitarbeiter Michael Ramprecht für Mittwoch. Am Donnerstag sollen zwei ehemalige Abgeordnete von ÖVP und FPÖ, Wolfgang Großruck und Detlev Neudeck, in den Zeugenstand treten.

Am Dienstag eröffnet der frühere Kabinettschef Grassers, Traumüller, die Zeugeneinvernahmen im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts. Traumüller war im Februar 2005 von Grasser als Vorstand der Finanzmarktaufsicht (FMA) nominiert worden, er schied aus dem FMA-Vorstand 2008 aus. Im April 2012 wurde Traumüller vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Buwog-Causa einvernommen. Dort sagte er aus, dass Grasser in der letzten Phase der Buwog-Privatisierung im Juni 2004 stärker eingebunden gewesen sei als bis dahin bekannt. Gemäß Traumüllers damaliger Aussage soll Grasser über die Ergebnisse der ersten Bieterrunde, die die CA Immo gewonnen hatte, informiert gewesen sein und die zweite Bieterrunde, bei der dann die Immofinanz und das Österreich-Konsortium vorne lagen, angeordnet haben.

Am Mittwoch wird der ehemalige Kabinettsmitarbeiter Grassers, Michael Ramprecht, als Zeuge erwartet. Er hatte im Herbst 2009 in einem "profil"-Interview von einem "abgekarteten Spiel" bei der Privatisierung der Bundeswohnungen gesprochen. Infolgedessen kam es zu einem juristischen Schlagabtausch zwischen Ramprecht und Grasser, der seinem früheren Mitarbeiter Rachegelüste vorwirft.

Am Donnerstag ist zunächst der frühere Bautensprecher der ÖVP, Wolfgang Großruck, und am Nachmittag der ehemalige FPÖ-Abgeordnete Detlev Neudeck in den Zeugenstand geladen. Die beiden ehemaligen Abgeordneten wurden laut bisherigen Aussagen im Prozess damals laufend über den Privatisierungsprozess informiert.