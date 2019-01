Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Pamela Rendi-Wagner © APA/Roland Schlager

Ende November strahlte Pamela Rendi-Wagner in unzählige Kameras. Sie war gerade zur neuen SPÖ-Chefin gewählt worden, sie erntete Zuspruch und ihr wurde freundschaftlich auf die Schulter geklopft. Heute, sechs Wochen später, sind es ihre Finger, auf die geklopft wird. In einem Interview hatte sie erklärt, dass sie zwar für das SPÖ-Kernthema Erbschafts- und Vermögenssteuer sei. Dank guter Wirtschaftslage sei aktuell aber nicht der richtige Zeitpunkt für eine solche Forderung. Bei vielen Parteigrößen kam das alles andere als gut an. Kärntens SPÖ-Landeshauptmann Peter Kaiser polterte, dass dieses Thema immer aktuell sei. Und auch die SPÖ-Chefs in der Steiermark und in Salzburg lehnten die Aussagen ihrer Vorsitzenden mit deutlichen Worten ab.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.