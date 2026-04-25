„Besteuert die Reichen, das ist eine der besten Lösungen“, ruft Andreas Babler (SPÖ) vergangene Woche in die Menge, die ihn mit Jubel belohnt. Der SPÖ-Bundesparteiobmann war nach Barcelona gereist, um beim Treffen von 19 politisch linksstehenden Staats- und Regierungschefs eine „Verteidigung der Demokratie“ zu beschwören. Enthusiasmus für seine Worte war freilich nur in der katalanischen Hauptstadt zu verspüren, zuhause kommt bei Bablers schwarzem und pinkem Politgegenüber keine Begeisterung auf.

Für und gegen Erbschafts- und Vermögenssteuern mag es gute Argumente geben – eine politische Mehrheit gibt es nicht. Was Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) bereits (in seiner gewohnt pragmatischen Art) für diese Legislaturperiode abgehakt hat, wird vom Parteichef dennoch weiter propagiert – mit Klassenkampfrhetorik gegen „Superreiche“ und „Millionenerben“ und für die sozial Schwachen.

Markenkern als Splitter

Babler will diese sozialdemokratische Schlüsselforderung nicht den Grünen überlassen, sondern damit den eigenen Markenkern polieren, damit er auch im Nebel der Regierungsbeteiligung glänzt und für Wählerinnen und Wähler erkennbar bleibt. Nur scheint dieser inzwischen auf einen derart kleinen Splitter abgeschliffen zu sein, dass sich viele lieber nach anderweitig Glitzerndem umschauen. Die SPÖ dümpelt in Umfragen seit Monaten unter der 20-Prozent-Marke herum.

Das fällt freilich auch in den eigenen Reihen auf, wo es bis heute in jenen Gräben rumort, die Babler bei seiner Wahl zum Bundesparteiobmann eigentlich zu schließen gelobt hatte. Zuletzt zu beobachten beim am Ende gescheiterten Versuch einer Rückkehr von Christian Kern oder der Posse um die niederösterreichische Parteispitze, für die Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig ihre Kandidatur ebenso unvermittelt angekündigt wie kurz darauf wieder abgesagt hatte.

Angebot an die einstige Kernwählerschaft

Dabei könnte ihre einstige Kernwählerschaft die SPÖ gerade jetzt gut brauchen. Jene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die weit entfernt vom Dasein eines „Superreichen“ sind, die sich etwas aufbauen wollen, die jeden Tag für ihre Vollzeitjobs aufstehen und deren Lohnzettel eine der EU-weit höchsten Steuerabgaben jedes Monat aufs Neue erlebbar machen, hätten Entlastung und politische Fürsprache verdient.

Mit dem Versprechen für ein „Mehr Netto vom Brutto“ und einer damit einhergehenden Senkung der Lohnnebenkosten, gegenfinanziert durch die heiß ersehnten Vermögens- und Erbschaftssteuern, könnte die SPÖ zwei zentrale, rote Bereiche abdecken. Und sie könnte damit wieder um jene Mittelschicht werben, die die Partei einst stark gemacht und sich inzwischen längst von ihr abgewandt hat. Stattdessen inszeniert sich die SPÖ als Kämpferin für eine Umverteilung, weg von „denen da oben“ hin zu einer vermeintlich massenhaft armutsgefährdeten Bevölkerung. Und hält damit weiter Kurs in Richtung Splitterpartei.