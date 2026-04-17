Mitten in der Krise des ORF nimmt auch die überfällige Reform der Medienförderung für die privaten Verlage an Fahrt auf. Am Donnerstag präsentierte Medienminister Andreas Babler (SPÖ) eine von ihm beauftragte Studie, die als Grundlage für die kommenden Verhandlungen in der Koalition bilden soll. Dabei sollen ab 2028 jährlich 110 Millionen Euro als Basisförderung sowie für gezielte Innovationsprojekte zum Einsatz kommen. Am Freitag präsentierte die Politische Akademie der ÖVP eine radikale Alternative, Präsident Wolfgang Sobotka spricht von einem „Systemwechsel“ für das Überleben unabhängiger Medien, wobei jedoch „der Staat nicht die Aufgabe hat, Journalismus zu beurteilen“.

Im Zentrum des Konzepts, das aus der Feder des Medienmanagers und ehemaligen „Presse“-Geschäftsführers Reinhold Gmeinbauer stammt, steht die Bildung eines Medienleistungsfonds der Republik Österreich, der „nach klaren, transparenten und nachvollziehbaren Formeln“ die journalistische Arbeit als demokratische Versorgungsleistung ins Zentrum stellt. Dies geschieht vor dem Hintergrund einer massiven Transformation des Medienmarkts, der die etablierten Medien um ihr Überleben kämpfen lässt.

Wer in Journalismus investiert, soll mehr profitieren

Gmeinbauer schlägt konkret vor, die bestehende Medienförderung sowie die Mittel für öffentliche Inserate des Bundes – in Summe 350 Millionen Euro pro Jahr – zu bündeln. Anspruch darauf sollen sämtliche Medien, egal ob gedruckt, digital, Audio oder Video. Als Förderkriterien sind redaktionelle Eigenständigkeit, journalistischer Kernauftrag, der Einsatz professioneller Redaktionen und ebensolcher Strukturen, Transparenz sowie Marktrelevanz (nicht zu verwechseln mit – womöglich gekaufter – Reichweite) und die Einhaltung journalistischer Grundsätze. „Medien, die mehr in Journalismus und Journalisten investieren, erbringen mehr demokratische Leistung und sollen deshalb auch mehr profitieren“, erläutert Gmeinbauer. Die Grundlage dafür bilden fixe Formeln, es gehe dabei nicht vorrangig um Größe allein, sondern um die journalistische Leistung im Verhältnis zum Markt.

Mit dem neuen Konzept soll vor allem der in Österreich endemischen Inseratenkorruption zumindest auf Bundesebene das Wasser abgedreht werden, wo die öffentliche Hand durch den Einsatz von Steuergeld Einfluss auf die Berichterstattung nehmen kann. Geförderte Medien sollen künftig eine klar definierte Gegenleistung erbringen, indem sie der öffentlichen Hand Werbeflächen für öffentlich relevante Informationen nach einem festgelegten Schlüssel zur Verfügung stellen. Der Medienleistungsfonds soll damit die bisher weitgehend undurchsichtige Vergabe von Werbemitteln ersatzlos ersetzen und jede Einflussnahme auf die Redaktion unterbinden.

Aus für endemische Inseratenkorruption

30 bis 35 Millionen Euro sollen für innovative Projekte wie Start-ups und neue Formate reserviert werden. Die Förder-Obergrenze liegt bei 10 Prozent der Summe im Medienleistungsfonds, also 35 Millionen Euro. Die Dotierung des Fonds soll sich an jener der ORF-Haushaltsabgabe orientieren. Über diese erhält der öffentlich-rechtliche ORF derzeit jährlich rund 710 Millionen Euro.

Bleibt die Frage, wie realistisch eine politische Umsetzung des Konzepts ist. Das werden die kommenden Wochen und Monate zeigen. Allerdings drängt die Zeit: Über die digitalen Plattformen fließt längst der Großteil der heimischen Werbegelder ins Ausland und die anhaltende Teuerung verschärft die Lage für den unabhängigen Journalismus noch weiter.