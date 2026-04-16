Die Bundesregierung hat sich eine Reform der Medienförderung ins Aufgabenheft geschrieben. Der zuständige Minister, Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ), hat am Donnerstag den ersten Schritt dazu präsentiert – eine von seinem Ressort beauftragte Studie, die neben einer umfassenden Untersuchung der bisherigen Struktur auch klare Empfehlungen an die Politik erhält. Diese laufen auf eine größere Reform hinaus, aber mit ähnlichen Beträgen wie derzeit.

Im Vorjahr wurden über neun Töpfe fast 100 Millionen Euro ausgeschüttet, das ist fast doppelt so viel wie im Jahr 2019. Im selben Zeitraum hat sich jedoch eine Zäsur im Werbemarkt ereignet. Klassische Medien hatten damals noch doppelt so viel Geld über Anzeigen lukriert wie die Digitalriesen Meta, Google, TikTok und Co, nur fünf Jahre später hat sich das Verhältnis beinahe umgekehrt. Babler ortet ein „existenzbedrohendes Abfließen der Werbegelder zu den internationalen Plattformen”. Diese bieten jedoch keinen Journalismus an.

Fördersumme soll in etwa gleich bleiben

In den vergangenen Jahren habe die Politik versucht, diese disruptive Entwicklung mit Förderungen zu bekämpfen und „Verluste auszugleichen“, so der Medienminister. Auch öffentliche Inserate spielten eine Rolle. „Der stabilisierende Effekt ist aber ausgeblieben“, sagte Babler. Die jetzige Bundesregierung hat die eigenen Inserate massiv zurückgefahren. Als Zielsetzung im Koalitionsvertrag ist die „Schaffung eines resilienten Medienstandorts“ verankert, wobei auch neue Anbieter sowie Innovation gefördert werden sollen.

In der Studie, die das Medienhaus Wien von Medienforscher Andy Kaltenbrunner verantwortete, werden dazu nun konkrete Ideen aufgezeichnet, die Babler nun als Grundlage für die Verhandlungen mit ÖVP und Neos dienen, wie er vor Journalisten sagte. Die Zahl der Töpfe soll verringert, politikferne Förderkommissionen eingerichtet und klare Standards festgelegt werden sowie die Vergabe transparent erfolgen. Kaltenbrunner nannte bei dem Pressetermin einen Betrag von 110 Millionen Euro jährlich. Die politische Akademie der Volkspartei wird übrigens am Freitag eine eigene Studie zu Journalismusförderung präsentieren.

Großteil soll an Redaktionen gehen

Der Großteil, nämlich 60 Millionen Euro, soll eine redaktionelle Infrastrukturförderung ausmachen, die den „inhaltlichen Betrieb erst ermöglicht“. Um digitale Geschäftsmodelle anzureizen, sollen mit 20 Millionen Euro Digitalabos gefördert werden, indem auf Erlöse aus diesen ein Zuschlag kommt. Je zehn Millionen Euro soll es für spezifische Projekte („Calls“), wie beispielsweise der Ausbau des Lokaljournalismus oder zu KI-Strategien geben, sowie für eine Innovationssubvention für neue Medien. Derselbe Betrag ist für die Qualitätssicherung vorgesehen, darunter Fortbildungsprogramme, für den Presserat und Medienkompetenzschulungen.

Der Analyse Kaltenbrunners stimmt der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) grundsätzlich zu. „Sinkende Werbeerlöse und die zunehmende Konkurrenz durch die Big Tech-Plattformen stellen eine große Herausforderung für unsere Branche dar“, so VÖZ-Präsident Maximilian Dasch von den „Salzburger Nachrichten“. Er fügt aber an: „Ob die heute vorgeschlagenen Lösungsansätze zielführend sind, ist fraglich“. Der VÖZ will das bestehende Fördersystem nicht radikal neu denken, wie es in einer Aussendung heißt. Dass es zusätzlich zur KommAustria und der RTR eine weitere Förderkommission geben soll, wird vom Verband explizit kritisiert.

VÖZ sieht Ideen kritisch, Gewerkschaft begrüßt sie

Der VÖZ mahnt auch die im Regierungsprogramm in Aussicht gestellte Zustellförderung ein, die noch nicht beschlossen ist. Dies bestätigte auch Babler, der allerdings angab, dass die Vertriebsförderung grundsätzlich fertig konzipiert, aber mit den anderen Koalitionsparteien noch nicht ausverhandelt sei. Start für die neue Förderstruktur soll übrigens Anfang 2028 sein. Das heißt, dass auch schon beim Doppelbudget die Reform mitgedacht werden muss.

Für die Journalisten-Gewerkschaft in der GPA hat die Sicherung „journalistischer Arbeitsplätze oberste Priorität“, wie es in einer Aussendung heißt. „Journalismus ist eine unverzichtbare Grundlage unserer Demokratie. Umso wichtiger ist es, dass nun die nächsten Schritte gesetzt werden, um eine Weiterentwicklung der Presseförderung hinzu mehr Unabhängigkeit und Qualität zu ermöglichen“, so Barbara Teiber, GPA-Vorsitzende.

Zu diesen Schritten zählen für die Gewerkschaft „arbeitsrechtliche Standards“ wie die Anwendung des Journalisten-Kollektivvertrags, des Journalistengesetzes sowie faire Honorare und „Redaktionsstatute in allen Häusern“, betont Ute Groß, Vorsitzende der Journalist:innengewerkschaft in der GPA. „Diese Kriterien müssen das Fundament jeglicher Neuausrichtung der Medienförderung bilden. Denn ohne Journalistinnen und Journalisten gibt es keinen Journalismus!“, appelliert Groß weiter.