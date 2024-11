Mittwochvormittag hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen bei seinem ersten öffentlichen Termin nach seiner Bandscheibenoperation und der Vertretung durch Bundeskanzler Karl Nehammer Sektionschef Gunter Mayr als Finanzminister angelobt. Der Wechsel an der Spitze des Finanzministeriums wurde durch den Wechsel von Magnus Brunner in die neue EU-Kommission notwendig. Mayr wird im Amt bleiben, bis eine neue Bundesregierung angelobt ist.

„Sehr geehrter Herr Mayr, Sie übernehmen das Amt in keiner einfachen Zeit. Wir nehmen viele Signale wahr, dass es unserer Wirtschaft nicht mehr so gut geht, wir haben eine volatile Sicherheitslage, die Klimakrise wird nicht weggehen und durch die Angelobung des neuen US-Präsidenten wird sich einiges ändern, aber wir wissen noch nicht was“, wandte sich Van der Bellen an den Interimsminister, bevor dieser sein Gelöbnis ablegte.

Van der Bellen dankt Nehammer und Spitalspersonal

Nach der Angelobung wird Bundeskanzler Karl Nehammer dem Bundespräsidenten auch über den Status der am Montag gestarteten Regierungsverhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und Neos berichten. Die Zeit für Regierungsverhandlungen „ist gut investiert, wenn danach eine zukunftsfähige Lösung steht“, sagte der Bundespräsident.

Nehammer hatte Van der Bellen nach dessen Operation Anfang November für wenige Wochen vertreten, wofür sich der Bundespräsident am Mittwoch bedankte. Auch dem Spitalspersonal dankte Van der Bellen, der Heilungsprozess verlaufe „zufriedenstellend“ und er habe keine Schmerzen mehr.