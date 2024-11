We are back! We are back, Baby! „I am back on track und Juli ist auch da“. So beginnt das erste Posting von Bundespräsident Alexander Van der Bellen nach seiner Bandscheiben-Operation, in dem er sich freudig für die vielen Genesungswünsche bedankt. Aber sehen Sie selbst:

Nach seiner erfolgreich überstandenen Bandscheibenoperation hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Mittwoch seine Arbeit in der Wiener Hofburg wieder aufgenommen. Erste Amtshandlung des Bundespräsidenten war die Angelobung des designierten Finanzministers Gunter Mayr.

Van der Bellen, der sich herzlich beim Ärzteteam und den Pflegern für die Betreuung während seiner Genesung bedankte, konnte bereits wenige Tage nach der Operation das Krankenhaus verlassen.