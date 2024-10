Nur zwei Wochen nach dem historischen Wahlsieg der FPÖ bei der Nationalratswahl wählen am Sonntag in Vorarlberg 272.000 Wahlberechtigte einen neuen Landtag. Im Ländle, wie in der Steiermark am 24. November, steht die Volkspartei als stärkste Kraft unter massivem Druck der FPÖ. In Bregenz, wie im Bund, regiert die ÖVP mit Landeshauptmann Markus Wallner (57) noch mit den Grünen. Sein Herausforderer ist Christof Bitschi (33) von der FPÖ.