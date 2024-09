Das Gesundheitssystem gehört zu den Baustellen dieser Republik. Das ergibt sich aus einer simplen Rechnung, die der Ökonom Ernest Pichlbauer anstellt: Allein durch die Alterung der Gesellschaft steigen die Kosten für die Inanspruchnahme medizinischer Leistungen und Medikamente um zwei bis vier Prozent pro Jahr. „Dazu kommt der medizinisch-technische Fortschritt mit einem Prozent sowie die Teuerung.“ Jedes Jahr müssen daher rund sieben Prozent mehr einkalkuliert werden. „Das muss man erst einmal stemmen“, sagt Pichlbauer.

Der finanzielle Druck ist erheblich – für alle. Das Defizit der Krankenkassen wächst, Länder und Gemeinden ächzen wegen der Kostendynamik der Spitäler, die Zuzahlungen des Bundes steigen. Die Folgen dieses Drucks bekommen Patientinnen und Patieten immer stärker zu spüren: Wartezeiten werden länger, weil Kassenstellen nicht mit dem Bedarf mitwuchsen und der Arbeitskräftemangel die Spitäler erfasst hat. Private Ausgaben haben zugenommen.

Neos und FPÖ für grundlegende Reform

Die Rezepte der Parteien gegen diese Entwicklung unterscheiden sich stark. Die Regierungsparteien ÖVP und Grüne beschreiben in ihren Wahlprogrammen im Wesentlichen die Reform, die im Vorjahr beschlossen und mit einer Milliarde Euro pro Jahr für Sozialversicherung und Länder dotiert wurde. Detail am Rande: Die Grünen wollen damit 500 neue Kassenstellen schaffen, die ÖVP sogar 800. Außerdem erhoffen sich beide eine bessere Patientensteuerung durch den Segen der Digitalisierung.

Neos und FPÖ fordern hingegen eine grundlegende Reform. Die Finanzierung soll künftig „aus einer Hand“ erfolgen. Fast überall werden Gesundheitssysteme entweder aus Versicherungsbeiträgen oder aus Steuern gespeist, nur Österreich und Griechenland leisten sich wenig effiziente Mischformen. Für den niedergelassenen Bereich sind die Kassen zuständig, wobei Primärversorgungszentren auch Steuermittel erhalten. Dafür zahlt die Sozialversicherung in die Spitäler ein, die unter Hoheit der Länder stehen. Das ist aber nur die grobe Struktur. Aufgrund unzähliger Sonderzahlungen hat sich über die Jahre ein irrwitziges Geflecht an Transferströmen entwickelt. Eine grafische Darstellung des Rechnungshofs 2017 glich einem Trampolin.

Zu viele Patienten bei Fachärzten

Die Wissenschaft sei sich darin einig, dass die Finanzierung aus einer Hand sinnvoll ist, sagt Pichlbauer. Aber aus welcher? „Bei der heutigen Demografie schneiden steuerfinanzierte Systeme besser ab, weil chronische Krankheiten wichtiger werden und die Schnittstelle zum Sozialsystem (Pflege) besser ist“, so der Gesundheitsökonom, der als Beispiel Dänemark nennt. So oder so wäre für eine derartige Neuordnung eine Verfassungsänderung nötig.

Dass Arztpraxen und Spitäler auf jeden Fall intensiver miteinander kommunizieren müssen, ist allein aufgrund medizinischer Fortschritte zwingend nötig: Denn immer mehr Eingriffe können tagesklinisch durchgeführt werden, die Patienten gehen nach wenigen Stunden nach Hause. Es fehlt jedoch ein koordiniertes System der Nachbetreuung.

Ein weiteres Unikum des heimischen Systems ist die hohe Inanspruchnahme von Fachärzten. Die verpflichtende Überweisung wurde vor Jahren abgeschafft, weshalb nicht wenige mit Halsweh direkt zur Spezialistin statt zur Hausärztin gehen. „Das kostet das Doppelte“, sagt Pichlbauer. Die Praxen der Fachärzte werden zudem noch voller, weshalb wieder andere Patienten im Akutfall gleich in die Spitalsambulanzen ausweichen und noch höhere Kosten verursachen.

Die SPÖ hat dem Thema Gesundheit von allen Parteien mit Abstand das umfassendste Kapitel gewidmet. Die Roten wollen unter anderem einen Rechtsanspruch auf einen Behandlungstermin, weniger Selbstbehalte, die Übernahme von sämtlichen Zahnarztkosten für Jugendliche auf Kasse. Außerdem will die SPÖ, wie alle anderen Parteien, mehr in Prävention investieren und die Zahl der Medizinstudienplätze verdoppeln. Letzteres wollen FPÖ und ÖVP zwar nicht, dafür aber die Abwanderung von Medizin-Absolventen ins Ausland unterbinden.

Nicht mehr Ärzte nötig

Pro Kopf gerechnet liegt Österreich allerdings sowohl bei der Zahl der praktizierenden Ärzte als auch bei Absolventen im Spitzenfeld der Industriestaaten. „Wir brauchen nicht mehr“, sagt Pichlbauer. Im Vorjahr schlossen 1500 Personen ihr Medizinstudium ab, 1250 davon ließen sich in Österreich in die Ärzteliste eintragen. „Für die postpromotielle Ausbildung gibt es aber nur etwa 1400 Plätze pro Jahr. Es müssen daher welche ins Ausland gehen“, sagt Pichlbauer.

Das Problem ist eher, wo die Ärztinnen und Ärzte arbeiten. Wien hat ein geringeres Problem, freie Stellen in seinen Krankenhäusern zu besetzen als die Steiermark, speziell im ländlichen Raum. In urbanen Regionen ist wiederum der Mangel an Pflegekräften ausgeprägter. Pichlbauer fordert ein grundlegendes Umdenken: „Wir haben 4000 Hausärzte, das sind aber um 2000 bis 4000 zu wenig.“ Eine starke Ausweitung der Allgemeinmedizin würde die Fachärzte entlasten und infolge auch die Ambulanzen. „Es geht nicht anders“.