Sagen wir es so: Die Zweite Republik hat schon aufregendere Wahlkämpfe erlebt. Womöglich aber kommt ganz am Schluss doch noch Spannung auf. Damit ist ausnahmsweise nicht das Rennen der mittelgroßen Drei gemeint, auch wenn fast alle Scheinwerfer nur auf ÖVP, FPÖ und SPÖ gerichtet sind. Sehr viel weitreichendere Folgen könnte das Abschneiden der Zwerge haben, konkret die Frage, ob es Bierpartei und KPÖ in den Nationalrat schaffen oder eben nicht. Die jüngsten Umfragen deuten in letztere Richtung.