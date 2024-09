Langsam wird die Zeit knapp, sehr knapp sogar. Mit 1. Jänner werden auf Anordnung des Verfassungsgerichtshofs die bestehenden Regeln für die Sicherstellung von mobilen Datenträgern aufgehoben. Seit Monaten verhandeln deshalb ÖVP und Grüne für eine verfassungskonforme Neuregelung, doch eine Einigung ist weiter nicht in Sicht.

Die Neuregelung der Handy-Sicherstellung wird sich vor der Nationalratssitzung kommende Woche nicht mehr ausgehen. Die aktuellen Verhandlungen seien noch nicht abgeschlossen und würden verlängert, wie es in einer gemeinsamen Stellungnahme aus dem Büro von Justizministerin Alma Zadic Grüne) und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) heißt. Angestrebt werde weiterhin eine „fristgerechte Neuregelung“ bis 1. Jänner. Eine Lösung könnte also womöglich erst der neue Nationalrat beschließen, der am 29. September gewählt wird.

Regierung muss bis 1. Jänner liefern

Die Verhandlungen seien „zuletzt konstruktiv und intensiv“ verlaufen, so die beiden Ministerinnen. Eine Beschlussfassung der Neuregelung der Sicherstellung von Daten und Datenträgern im September sei jedoch „aufgrund offener Fragen noch nicht möglich“. Ursprünglich hätte die Reparatur des Gesetzes bereits vor dem Sommer beschlossen werden sollen, doch Zadic verlängerte nach heftiger Kritik auch aus der Justiz die verkürzte Begutachtung. Anfang September leitete sie ihren Entwurf an die ÖVP weiter.

Notwendig ist eine Neuregelung wegen des Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofs (VfGH), wonach die aktuelle Rechtslage zur Datenträger-Sicherstellung gegen das Recht auf Privatleben und das Datenschutzgesetz verstößt. Die entsprechenden Passagen werden deshalb Anfang 2025 aufgehoben. Dies betrifft nicht nur die Sicherstellung von Handys und anderer elektronischer Datenträger, sondern sämtliche Gegenstände. Ohne entsprechende Neuregelung dürften damit ab 1. Jänner gar keine Gegenstände mehr sichergestellt werden.