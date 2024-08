In dem Teilkapitel des ÖVP-Wahlprogramms sind, laut APA, bekannte Forderungen wie jene nach einer Lohnnebenkosten-Senkung sowie nach einem Ausbau degressiver Abschreibungen enthalten. Die Körperschaftssteuer soll jährlich evaluiert werden.

„Ein wettbewerbsfähiger und leistungsfähiger Standort ist die Basis für unseren Wohlstand und Sozialstaat“, sagte Bundeskanzler und ÖVP-Parteichef Karl Nehammer am Dienstag bei einem Besuch des oberösterreichischen Logistikanlagenbauers TGW in Marchtrenk (Bezirk Wels-Land). Daher müsse man „Rahmenbedingungen für Wachstum, Leistung und Wohlstand schaffen“. Zu jenen Rahmenbedingungen zählt Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) ein Einbremsen der steigenden Auflagen, der Personalkosten und der Energiepreise, die „den Standort immer mehr unter Druck“ bringen würden.

Dauerbrenner Lohnnebenkosten

Was etwa die Senkung der Lohnnebenkosten angeht, soll diese bis 2030 jeweils 0,5 Prozent ausmachen. Als Ziel wird eine Abgabenquote Richtung 40 Prozent ausgegeben. Bei der Körperschaftssteuer soll alle zwei Jahre geschaut werden, wie sie sich im europäischen Vergleich entwickelt hat. Liegt sie über dem Schnitt, soll sie auf 0,5 Prozent unter den Schnitt gesenkt werden.

Einen Fokus will die ÖVP auf Mikrochips, Klima Tec und Life Sciences legen. Als „industriepolitisches Ziel“ wird die Stärkung der österreichischen Rüstungsindustrie ausgegeben. Steuerliche Anreize soll es für die Arbeitsaufnahme von ausländischen Fachkräften in Österreich geben. Zudem soll es eine Eindämmung von Regulierungen geben.

Die Reaktionen der politischen Mitbewerber fielen erwartungsgemäß kühl aus. „Als Wirtschaftspartei völlig unglaubwürdig“, nannten hingegen die NEOS in einer Reaktion die ÖVP. „Alles, was sie jetzt für unseren Standort vorschlägt, hätte sie in all den Jahren, in denen sie in der Regierung ist und die Wirtschaftsminister stellt, längst umsetzen müssen“, so Sozialsprecher Gerald Loacker. Die Lohnnebenkosten seien unter Volkspartei-Ägide angeschwollen. Dass ausgerechnet Oberösterreichs Landeshauptmann Stelzer die hohen Energiekosten beklage, „ist eine Farce - es sind die Landeshauptleute wie er, die die Landesenergieversorger fest in der Hand haben und sich lieber die satten Gewinne einstreifen, statt die gesunkenen Preise an die Kunden weiterzugeben“. Das hätten erst am heutigen Dienstag Aussagen der Bundeswettbewerbsbehörde untermauert, so Loacker.