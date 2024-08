Als die USA und Russland zuletzt einen großen Gefangenenaustausch orchestriert hatten, ging dieser am Flughafen in Wien Schwechat über die Bühne. Im Juli 2010 brachte eine amerikanische Maschine russische Spione rund um Anna Chapman nach Österreich, dafür ließ der Kreml vier wegen Spionage verurteilte Häftlinge über Wien ausreisen. Die Maschinen waren so geparkt, dass die Türen nicht einsehbar waren. Die freigelassenen Personen wurden mit einem Bus zur jeweils anderen Maschine gebracht, der Austausch dauerte etwas mehr als eine Stunde. Es war damals der größte Gefangenenaustausch seit dem Ende des Kalten Krieges.

Austausch am Flughafen in Ankara

Diesmal scheint der Austausch nicht in Wien, sondern in Ankara über die Bühne zu gehen, berichten der „Spiegel“ und andere Medien. Freigelassen werden nicht nur der in Russland inhaftierte „Wall Street Journal“-Reporter Gershkovich, sondern auch frühere US-Soldat Paul Whelan. Deutschland lässt im Gegenzug den Tiergarten-Mörder, der in Berlin einen Dissidenten ermordet hatte, frei. Diverse türkische Sender zeigen Bilder von offenkundig amerikanischen wie auch russischen Flugzeugen, die am Flughafen in Ankara abgestellt sind.

Offensichtlich spielte die Türkei bei der Freilassung der angeblich mehr als 20 Personen als Vermittler eine Schlüsselrolle. Dies widerspiegelt die neue Rolle, die die Türkei seit dem russischen Überfall auf die Ukraine im globalen Gefüge einnimmt. Präsident Erdogan trat schon in den letzten zwei Jahren wiederholt vermittelnd zwischen den Amerikanern und Europäern sowie den Russen in Aktion.