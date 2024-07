Er wechselt von Wien nach Brüssel und Strassburg: Knapp einen Monat nach der EU-Wahl hat ÖVP-Spitzenkandidat Reinhold Lopatka am Dienstag sein Nationalratsmandat zurückgelegt. Künftig wird er als Abgeordneter des EU-Parlaments die Delegation der ÖVP leiten. Seinen Sitz im Nationalrat übernimmt die steirische Unternehmerin Kerstin Irmgard Fladerer.

Fladerer ist Geschäftsführerin im Rauchfangkehrerbetrieb ihrer Eltern und sitzt seit 2019 im Gemeinderat von Fürstenfeld. Sie hat ein Wirtschaftsstudium an einer Fachhochschule in Deutschland abgeschlossen und ist unter anderem bei den ÖVP-Frauen und im Wirtschaftsbund aktiv. Am Mittwoch wurde Fladerer im Nationalrat angelobt.

„Im Namen des gesamten Klubs ein herzliches Willkommen an Kerstin Fladerer, mit der ich mich auf eine gute Zusammenarbeit freue“, wird ÖVP-Klubobmann August Wöginger in einer Aussendung zitiert.