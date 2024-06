War am Ende alles nur Theaterdonner? Selbst wenn der Koalitionskrach um den Alleingang der grünen Umweltministerin Leonore Gewessler beim EU-Renaturierungsgesetz echt und die Verärgerung der ÖVP nicht gespielt war – Stichwort Anzeigen wegen Amtsmissbrauchs und Vorwurf des Verfassungsbruchs: So weit, sich selbst eine mögliche Koalitionsoption nach den Nationalratswahlen am 29. September zu verbauen, wollen aber weder die Volkspartei noch die Grünen gehen.

Nachdem zunächst Gewessler eine neuerliche Zusammenarbeit nicht ausgeschlossen hatte, zog nun am Donnerstag ÖVP-Chef und Kanzler Karl Nehammer nach. Auf Servus TV wollte er eine Neuauflage nicht kategorisch ausschließen und erklärte: „Wir haben, glaube ich, gemeinsam sehr viele Krisen gemeinsam auch bewältigt“.