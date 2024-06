Der Stephansplatz ist um 9 Uhr in der Früh bereits abgesperrt. Die erste Kanzlerin der Republik wird im Rahmen eines staatlichen Begräbnisses mit militärischen Ehren im Stephansdom verabschiedet und am frühen Nachmittag am Zentralfriedhof in einem Ehrengrab bestattet. Um 11 Uhr beginnt das Requiem, zelebriert von Kardinal Christoph Schönborn, seit 7 Uhr haben die Menschen Gelegenheit, sich von Brigitte Bierlein, die am 3. Juni knapp vor ihrem 75. Geburtstag verstorben ist, zu verabschieden.

Im vorderen Teil des Doms ist ein Spalier aus Kränzen. Von Freunden und beruflichen Weggefährten, wie der Vereinigung der Staatsanwältinnen, den Bundestheatern und ihrem „ehemaligen Kabinett“ sowie von allen Landeshauptleuten, Bundesregierung und Bundespräsident. Auch Emmanuel Macron hat einen Kranz in den Farben der Trikolore geschickt. Und Sebastian Kurz mit einer Banderole in „ehrenden Gedenken“.

„Als Beamte habe ich ihre Unaufgeregtheit enorm geschätzt“, erzählt Anatol Richter, langjähriger Standesbeamter in Wien. „Ich denke, das hat sie auch so beliebt gemacht. Ihr ging es um Pflichterfüllung und Loyalität, um das Gerüst des Staates.“ Wie sie sich als Frau in einer Männerwelt wiederholt durchgesetzt hat, beeindruckte den pensionierten Beamten.

Auch Waltraud Klasnic, von 1996 bis 2005 die erste Landeshauptfrau der Steiermark, ist gekommen, um sich von einer langjährigen Wegbegleiterin im Stephansdom zu verabschieden, die mit ihr in der Opferschutzkommission zusammengearbeitet hatte. „Ich habe Brigitte Bierlein seit Anfang der 2000er-Jahre gekannt. Am meisten hat mich ihr unermüdlicher Arbeitseinsatz beeindruckt. Sogar als Kanzlerin hat sie unermüdlich für diese Sache gearbeitet.“

Eine ältere Dame ist extra aus dem Burgenland angereist. „Frau Bierlein hatte für mich eine große Vorbildwirkung. Sie lebte Werte, die unsere Gesellschaft dringend braucht: Geradlinigkeit, Anstand und Ehrlichkeit“, sagte sie mit Tränen in den Augen. Einem Ehepaar aus Helfenberg in Oberösterreich hat die gesamte Beamtenregierung gefallen, weil die „Minister alle fachliche Kenntnis hatten“. Als langjährige Lehrerin habe sie erlebt, was passiert, wenn Unterrichtsminister keine Ahnung vom Fach hätten, sagte die Besucherin aus Oberösterreich.

Das „riesengroße Herz“ der ehemaligen Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs und späteren Kanzlerin nach Ausbruch der Ibiza-Affäre streicht Christian Kircher, Direktor der Bundestheaterholding, hervor. Bierlein war bis zu ihrem Tod auch Vorsitzende des Aufsichtsrats. „Sie zeichnete eine spezielle Hingabe zu allem Schönen aus. Sie war außergewöhnlich wohlwollend und zeigte Haltung und Liberalität.“

Immer wieder verirren sich auch Wien-Besucher aus dem Ausland in den vorderen Teil des Doms, wo Bierlein aufgebahrt ist. „Who was she?“, fragt eine Touristin einen trauernden Mann. „She was our first chancellor“.