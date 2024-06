Guten Morgen!

In den Vormittagsstunden hatten wir in der Redaktionskonferenz noch darüber diskutiert, ob man aus Anlass der Wahl der mexikanischen wie auch der isländischen Präsidentinnen nicht eine Doppelseite über Frauen in der Spitzenpolitik machen sollte. Dabei fiel auch der Name Brigitte Bierlein, wobei ich den Einwand vorbrachte, dass sie - anders als in anderen Ländern - nicht ins Amt gewählt worden ist. Europa zählt 47 Länder. Wenn man Monaco, Andorra und den Vatikan abzieht, stieß ich nur noch auf sechs Länder, in denen noch nie eine Frau das Amt der Präsidentinnen oder der Regierungschefin bekleidet hat: Spanien, die Niederlande, Luxemburg, Tschechien, Russland und Belarus. Es sollte den Parteien, der Politik und der Gesellschaft zu denken geben, warum in Österreich noch nie eine Frau an die Spitzen des Staates gewählt wurde.

Aus heiterem Himmel ereilte uns am frühen Nachmittag die Nachricht, dass mit Brigitte Bierlein die bisher erste und einzige Kanzlerin Österreich nach kurzer schwerer Krankheit verstorben ist. Allerhöchste Regierungskreise waren vor einigen Wochen informiert worden, dass es der 74-jährigen Wienerin nicht gut gehe. Beim Opernball sowie beim 50. Geburtstag von Johanna Mikl-Leitner trat sie zuletzt öffentlich auf. In den Jahren zuvor traf man sie vor allem bei kulturellen Veranstaltungen, etwa den jüdischen Matineen im Kanzleramt, an. Als die ersten Beileidsbekundungen auf Twitter formuliert wurden, ging über Wien gerade ein beispielloser Regenschauer nieder. Als ob der Himmel weinen würde.

Gespenstisch, dass sie auf den Tag genau fünf Jahre nach ihrer Angelobung gestorben ist. Bierlein als Kanzlerin war eine Erfindung des Bundespräsidenten, auf die Idee brachte ihn dem Vernehmen nach seine Frau. Van der Bellen kannte Bierlein, er hatte sie ein Jahr zuvor zur Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs ernannt. Als Bierlein zwölf Tage nach Ibiza durch den Hintereingang in die Hofburg eilte, glaube sie, dass ihr der Bundespräsident das Amt des Justizministers anbieten würde. Umso größer die Verblüffung, der Schock, dass sie gleich die ganze Regierung übernehmen sollte. Sie erbat sich eine Nacht Bedenkzeit. „Wenn man gefragt wird, und das als erste Frau, noch dazu in einer Krisensituation und für überschaubare Zeit, dann sollte man eigentlich Ja sagen“, meinte sie in einem der raren Interviews später einmal im „Profil.“

Bierlein war keine Politikerin, das war aber auch nicht ihr Auftrag, als sie ins Kanzleramt einzog. Sie sollte während des Interregnums zwischen dem Misstrauensantrag gegen Kurz-1 und der Inthronisierung von Kurz-2 für Stabilität, Ruhe und Ausgleich in der Republik sorgen. Medientermine waren rar gesät. Wenn man bei einem der seltenen Pressegespräche den Vorwurf erhob, sie würde nicht gestalten, sondern die Republik nur verwalten, widersprach sie nicht und verwies auf die fehlende demokratische Legitimation der bunt zusammengewürfelten Beamtenregierung. In ihrem Pflichtbewusstsein verstand sie sich als erste Dienerin des Staates, die klassische Politik war ihr fremd.

Bierlein wird nicht nur als erste und bisher einzige Kanzlerin der Republik, sondern als „Grande Dame der Innenpolitik“ in die Geschichte ein. Sie setzte auf Ausgleich, Ernsthaftigkeit und Dialog, stieg zur beliebtesten, weil auch unprätentiösen Politikerin des Landes auf und bildete mit ihrem unprätentiösen, respektvollen Umgangston einen wohltuenden Kontrast zur aufgeheizten innenpolitischen Stimmung unter Türkis-Blau.

