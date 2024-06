Fast die gesamte türkise Regierungsmannschaft – aber noch ohne Kanzler und Parteichef Karl Nehammer – stellte sich in der ÖVP-Zentrale eine halbe Stunde vor der ersten Trendprognose um 17 Uhr im Halbkreis hinter ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker auf. Geschlossenheit ist in diesen Tagen das Wichtigste für jede Partei. Und das alles nur für einen kurzen Einspieler ohne türkisen O-Ton für die ORF-Wahlberichterstattung.

Das zeigt: Jedem in der Partei ist klar, was auf dem Spiel steht: Der Absturz vom Rekordergebnis aus 2019 mit 34,6 Prozent war klar. Bei der EU-Wahl ging es aus Sicht der Kanzlerpartei deshalb vor allem um die Ausgangslage für den Start in den Nationalratswahlkampf im Herbst. Alles andere ist quasi sekundär.

Groß war der Andrang nicht, eigentlich sogar geradezu mickrig, wenn man die rauschenden Wahlpartys der Ära von Sebastian Kurz in Erinnerung hat. Aber die Vergangenheit ist auch in der ÖVP endgültig vorbei. Für die, die gekommen waren, gab es Eis, Getränke und ein kleines Buffet. Und die Botschaften, die im Smalltalk mit den neugierigen Pressevertretern zu hören waren, waren gut vorbereitet. Keiner und keine tanzte mit eigenwilligen Interpretationen aus der türkisen Reihe.

„Ein Ergebnis, das nicht demobilisiert“

„Wenn das Ergebnis die Prognose bestätigt, dann haben wir 3,5 Prozentpunkte gewonnen, die Aufholjagd ist gestartet“, erklärte ein Nationalratsabgeordneter zur Kleinen Zeitung unmittelbar kurz nach 17 Uhr, als für die ÖVP 23,5 Prozent ausgewiesen werden. Und fügt dann den Nachsatz hinzu: „Das ist ein Ergebnis, das nicht demobilisiert.“

Diese Furcht trieb die ÖVP in diesem Wahlkampf um: ein Ergebnis um die 20 Prozent und Platz drei hinter FPÖ und SPÖ. Um Punkt 17 Uhr, als die Trendprognose auf der Leinwand aufschien, herrschte dementsprechend in der Parteizentrale in der Wiener Lichtenfelsgasse, wo die Wahlfeier stattfand, gespannte Ruhe. Und ein Gefühl der inneren Gelassenheit, als die ÖVP knapp vor der SPÖ mit 23 Prozent und in Schlagweite von der FPÖ, die mit 27 Prozent ausgewiesen wurde, zu liegen kommt. Das katastrophale Minus von 11,5 Prozentpunkte für die Kanzlerpartei schmerzte die anwesenden Funktionäre, Unterstützer und Wahlkämpfer allenfalls am Rande.

Das sollte auch die Choreografie des Wahlabends in der Parteizentrale vermitteln. Erst das Zeichen für die Geschlossenheit durch die türkisen Ministerinnen und Minister, dann die gespannte Ruhe beim Hoch- und Niederfahren der Grafikbalken um 17 Uhr, schließlich der laute Applaus beim Live-Einstieg der TV-Sender ein paar Minuten später, bevor Generalsekretär Stocker bei der ersten Einschätzung die Linie vorgab: „Alle – und Spitzenkandidat Reinhold Lopatka – sind gelaufen und haben gekämpft.“ Die Aufholjagd sei gelungen und das zweistellige Minus mit Demut zu akzeptieren. „Sehr erleichtert“. So zeigte sich auch Spitzenkandidat Reinhold Lopatka nach einem Wahlkampf mit viel politischem Gegenwind.

Kein Rütteln an Nehammer

Bemerkenswert ist dabei, wie diszipliniert die ÖVP mit ihrer Niederlagenserie im Super-Wahljahr umgeht. An Kanzler und Parteichef Nehammer will niemand rütteln, weder im On noch im Off. Lediglich, dass er dem Wahlkampfabschluss am Donnerstag fernblieb und stattdessen lieber das ÖFB-Nationalteam für die Europameisterschaft verabschiedete, wurde ihm von manchen hinter der Hand angekreidet. „Nehammer ist der einzige und der richtige“, erklärte eine junge ÖVP-Unterstützerin. Ein hochrangiger Wirtschaftbündler formulierte es so: „Jetzt geht es darum, wer Österreich regieren soll: FP-Chef Herbert Kickl, SPÖ-Chef Andreas Babler oder Nehammer? Da kann es nur eine richtige Antwort geben“, zeigte er sich überzeugt.

Spätestens an einem Sonntag Ende September wird sich das zeigen. Bis dahin ist die ÖVP seit Sonntagabend überzeugt, dass sie wieder eine Chance hat. Das ist mehr, als ihr manche noch kurz vorher zugetraut haben.