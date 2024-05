„Was ich aber erbärmlich finde, ist, dass der FPÖ-Chef seit Freitag auf eine „Gegen das System“-Tour geht. Was soll das? Das System in Österreich ist die Demokratie und ein ordentlicher Rechtsstaat!“ , so hatte sich ÖVP-Innenminister Gerhard Karner am Sonntag in einem Interview mit dem „Kurier“ geäußert.

Seit Freitag tourt Kickl durch Österreich, auch in der Steiermark machte er am Wochenende für sein Wahlevent „Mit euch gegen das System“ Halt. Ein Titel, der den Innenminister verstimmt: „Wer gegen die österreichischen Grundwerte hetzt, ist nicht für, sondern gegen die Menschen und gegen unser Land!“

Das „ist in Wahrheit so richtig erbärmlich“

Am Montag reagierte Kickl dann auf Facebook auf das Interview und stellte die Gegenfrage: „Wissen Sie, was ich erbärmlich finde, Herr Karner?“ Eine Antwort gibt er sich selbst. Denn Karner würde mit seiner Politik „tagtäglich die Sicherheit der Österreicher gefährden“ und der Bevölkerung „Sand in die Augen streuen“, während die Grenzen „sperrangelweit offen“ seien. Außerdem spricht er davon, dass der „Regierung der Täterschutz offensichtlich wichtiger ist als der Opferschutz“, dabei verweist er auf das minderjährige Mädchen, das in Wien-Favoriten vergewaltigt wurde.

Kickl deutete zudem eine Unsicherheit des Ministers an: „Ich kann schon verstehen, dass Sie angesichts des Besucherandrangs bei unseren Veranstaltungen etwas nervös werden, aber dass Sie nun die politische Teilnahme tausender Menschen an einer Tour als ‚erbärmlich‘ ansehen, ist in Wahrheit so richtig erbärmlich.“

Der FPÖ-Chef beendete seinen Beitrag damit, dass die Österreicher dem Minister bald die „Rechnung für die erbärmliche Politik“ präsentieren würden. „Die Menschen können es kaum erwarten. Glauben Sie mir, Herr Karner!“