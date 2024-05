„Melde 172 Zentimeter hoch, 63 Kilo, topmotiviert, angetreten zum Projekt Volkskanzler.“ Im Steirerjanker, mit weißem Hemd und Jeans betritt Herbert Kickl die Bühne in Knittelfeld. Wenige Meter entfernt von jenem Rathaus, in dem ein roter Bürgermeister mit absoluter Mehrheit regiert. Und wenige Hundert Meter entfernt von jenem Kulturhaus, in dem es die FPÖ bei einem Parteitag im Jahr 2002 buchstäblich zerrissen hat. Knittelfeld galt über viele Jahre als Synonym für parteiinterne Querelen und wurde erst 2019 von Ibiza abgelöst.